Фуркад выиграл гонку преследования в Хохфильцене

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Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».

Стартовавший вторым Фуркад прошел трассу за 32 минуты и 22,3 секунды, ни разу не промахнувшись. Второе место занял немец Арнд Пайффер. Бронза у норвежца Ветле Шосты Кристиансена. Россиянин Александр Логинов финишировал седьмым. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию гонки.

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Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 32.22,3 (0)

2. Арнд Пайффер (Германия) — +13,7 (1)

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — + 16,1 (0)…

7. Александр Логинов (Россия) — + 43,0 (2)…

29. Матвей Елисеев (Россия) — + 2.23,9 (5)…

39. Евгений Гараничев (Россия) — + 3.10,7 (2)…

48. Дмитрий Малышко (Россия) — + 4.13,3 (5)

49. Алексей Слепов (Россия) — + 4.16,1 (3)

В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать норвежец Йоханнес Бё.

Ранее Бабиков выиграл серебро на этапе Кубка IBU.