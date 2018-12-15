Фуркад выиграл гонку преследования в Хохфильцене
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».
Стартовавший вторым Фуркад прошел трассу за 32 минуты и 22,3 секунды, ни разу не промахнувшись. Второе место занял немец Арнд Пайффер. Бронза у норвежца Ветле Шосты Кристиансена. Россиянин Александр Логинов финишировал седьмым. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию гонки.
Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 32.22,3 (0)
2. Арнд Пайффер (Германия) — +13,7 (1)
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — + 16,1 (0)…
7. Александр Логинов (Россия) — + 43,0 (2)…
29. Матвей Елисеев (Россия) — + 2.23,9 (5)…
39. Евгений Гараничев (Россия) — + 3.10,7 (2)…
48. Дмитрий Малышко (Россия) — + 4.13,3 (5)
49. Алексей Слепов (Россия) — + 4.16,1 (3)
В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать норвежец Йоханнес Бё.