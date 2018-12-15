Глава СБР ожидает дальнейшего давления на Россию

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что на российский биатлон и дальше будет оказываться давление.

«Спортсменам перед стартом надо было отдохнуть, подготовиться к гонке, а их заставили думать совсем о другом, переживать, что завтра их могут снять. Мы не должны такие безграмотные действия допускать. Мы включились в эту ситуацию и сумели справиться. Но это был только первый шаг, думаю, что напор продолжится», — цитирует Драчева ТАСС.

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«Биатлон выбран не просто так, это один из интереснейших видов спорта, по которому бьют. Но мы все равно не должны опускать руки и бороться. Думаю, что продолжение будет, но надеюсь, что все будет в правовых рамках», — отметил функционер.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

IBU 15 декабря проводит заседание исполкома организации, на котором будет решаться вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее исполком IBU принял решение в отношении российских биатлонистов.