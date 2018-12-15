Финка Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка показала результат 30 минут 53,1 секунды. Второй стала представительница Словакии Паулина Фиалкова (+1,5), третьей — итальянка Доротея Вирер (+2,8).
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Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат (24,8).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен (Австрия).
Женщины. Гонка преследования
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 30.53,1(3).
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1,5 (2).
3. Доротея Вирер (Италия) — +2,8 (4)…
8. Ирина Старых (Россия) – 24,8 (0).