Сборная Финляндии переиграла команду Швеции на Кубке Первого канала

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/12055363/RIAN_3209110.HR-pic905-895x505-33980.jpg">

Сборная Финляндии одержала волевую победу над командой Швеции во втором матче Кубка Первого канала, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу финских хоккеистов. В составе победителей отличились Оула Палве, Антти Калапудас и Юусо Хиетанен. У шведов шайбы забросили Микаэль Линдквист и Эмиль Ларссон.

Реклама

В заключительном матче сборная Финляндии встретится с Россией, а команда Швеции сыграет с Чехией.

Хоккей. Еврохоккейтур. Кубок Первого канала

Финляндия — Швеция — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

0:1 — Линдквист (Келльман, Боквист) — 04:30 (5x4)

0:2 — Ларссон (Норман, Хольм) — 25:05

1:2 — Палве (Лескинен) — 37:04 (5x4)

2:2 — Калапудас (Лескинен) — 43:25

3:2 — Лаюнен (Хиетанен, Раяла) — 57:30