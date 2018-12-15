Федерации четырех стран требуют отстранить российских биатлонистов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12058555/RIAN_3271650.HR-pic905-895x505-9602.jpg">

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что федерации биатлона Чехии, Канады, США и Швеции попросили рассмотреть вопрос о временном отстранении сборной России от выступления на этапах Кубка мира, передает «Матч ТВ».

Причиной подобного запроса является расследование австрийской полиции в отношении российских биатлонистов по делу о нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

Реклама

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Международный союз биатлонистов (IBU) 15 декабря проведет заседание исполкома организации, на котором будет решаться вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.