Эксперт оценила шансы российских гандболисток в финале ЧЕ

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Серебряный призер Олимпиады в Пекине, двукратная чемпионка мира Мария Сидорова прокомментировала победу женской сборной России по гандболу над Румынией в полуфинале чемпионата Европы (28:22), сообщает ТАСС.

За золото континентального первенства россиянки сыграют с победителем пары Голландия — Франция.

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«В первом тайме было тяжело, но после перерыва настроились, проделали работу над ошибками, тренерский штаб нашел нужные слова — девочки завелись, играли уверенно, собрались в защите, играли с высоким выходом, сплотились, поняли, что отступать некуда, только вперед, только победа. Конечно, эмоции сейчас зашкаливают, теперь ждем исхода второго полуфинала, который определит наших соперниц по финалу. С француженками мы играли в матче открытия чемпионата, где победили, но было тяжело, а сейчас они играют у себя в зале, который огромный, трибуны полные, это будет их гнать вперед, будет тяжело. Да и с голландками легко не будет, это чемпионат Европы, так складывается, что именно здесь играют все сильнейшие, проходных матчей здесь нет», — сказала Сидорова.

Женская сборная России не выходила в финал чемпионатов Европы с 2006 года.

Ранее Трефилов поздравил сборную России с выходом в финал ЧЕ.