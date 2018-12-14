Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы
Женская сборная России по гандболу обыграла румынок в полуфинале чемпионата Европы во Франции, сообщает «Советский спорт».
Первая половина встречи осталась за россиянками — 16:15, а во втором тайме подопечные Евгения Трефилова дали соперницам набрать лишь семь очков — 28:22. Лучшей на площадке была россиянка Анна Вяхирева, набравшая 13 очков. «Газета.ру» провела онлайн-трансляцию встречи.
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Чемпионат Европы. Женщины. Париж (Франция)
Полуфинал
Россия — Румыния — 28:22.
В финале сборная России сыграет с победителем пары Голландия — Франция. Финал соревнований пройдет в Париже 16 декабря.
Ранее российские пловцы выиграли серебро в эстафете на ЧМ в Китае.