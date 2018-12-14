Австрийская полиция может расследовать дело сборной России до февраля

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Расследование австрийской полиции в отношение сборной России по биатлону может продлиться до февраля 2019 года, передает ТАСС.

Россияне обвиняются в употреблении допинга во время чемпионата мира 2017 года в австрийском Хохфильцене.

«Как сказали официальные лица Антону Шипулину, расследование может продлиться до февраля», — сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее главный тренер исключил употребление допинга в сборной России.