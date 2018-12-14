Исполком IBU не будет рассматривать отстранение российских спортсменов

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Известный журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что на ближайшем заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) 15 декабря не будет рассматриваться возможное отстранение российских биатлонистов, информирует «Советский спорт».

Об этом Губерниев сообщил по ходу спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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«Официальный представитель IBU сказал, что тема завтрашнего заседания не будет касаться возможного отстранения попавших под подозрение российских биатлонистов. Это хорошо, естественно. Там будет представлена новая программа нового руководителя IBU. Значит, IBU не собирается этим заниматься на данную минуту. Он говорит, что это дело полиции, а не дело IBU. Хорошо, что это так», — сказал журналист в эфире «Матч ТВ».

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее сообщалось, что российскому биатлонисту надоели допинговые скандалы.