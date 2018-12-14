Завершивший карьеру боксера Кличко может провести бой-реванш с Джошуа

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Британский боксер Энтони Джошуа может провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко, сообщает ТАСС.

Промоутер британского спортсмена Эдди Хирн рассказал о том, что этот поединок возможен. ,

«В настоящее время мы рассчитываем провести бой с Деонтеем Уайлдером, однако это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Также соперником Джошуа может стать Александр Усик, или Джаррелл Миллер, все в игре. Возможен и реванш с Владимиром Кличко, он хочет вернуться на ринг», — цитирует Хирна Talksport.

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Напомним, что бой с Джошуа был последним для украинца в карьере, который закончился для него техническим нокаутом в 11-м раунде. Об уходе из спорта Кличко объявил летом 2017 года.

Ранее экс-чемпион мира по боксу и глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя вызвал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта на поединок.