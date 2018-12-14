Чемпионка ОИ: законы Австрии позволяют допрашивать спортсменов без WADA

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала скандал с обвинениями австрийской полиции в адрес российских биатлонистов, передают «Известия».

Победительница Игр уверена, что заявление о подозрения прозвучало именно в Австрии, потому что законы страны разрешают допросы со спортсменами без контроля Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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«Инициатор этого скандала, кто бы он ни был, выбрал «правильную» страну. Австрийское законодательство разрешает допрашивать спортсменов независимо от WADA. Хитро. Нашим спортсменам намекают на то, что в те страны, где есть жесткое наказание за допинг, им лучше не ездить — «иначе мы будем вызывать вас на допрос ночью, мы будем вам портить нервы перед самым стартом». Это нечестная игра по отношению к нашим спортсменам», — отметила Журова.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о реакции российских спортсменов на приезд к ним австрийских полицейских.