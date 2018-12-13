«Формула-1» признала маневр российского пилота лучшим в 2018 году

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Пилот команды «Русское время» Артем Маркелов осуществил лучший обгон сезона «Формулы-2», сообщает «Советский спорт».

Видеозапись с рейтингом десяти самых запоминающихся маневром года был опубликован на YouTube-канале «Формулы-1».

Российский гонщик совершил тройной обгон на этапе в Австрии: на последнем круге он обошел сразу три болида соперников, чем привел комментаторов в восторг.

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Данный обгон был признан экспертами лучшим в сезоне. Но помимо этого в топ попали еще два маневра в исполнении Маркелова.

Ранее сообщалось, что один из этапов чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» Гран-при Мексики может пройти в последний раз в 2019 году.