Главу Федерации бобслея России отстранили за употребление допинга

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила главу Федерации бобслея России Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает «Советский спорт».

Также отстранены такие члены организации, как Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

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IBSF приняла решение в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS), который частично поддержал дисциплинарную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе.

Напомним, что россияне были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты на Играх были аннулированы, также на спортсменов был наложен запрет на участие в последующих олимпиадах.

Ранее тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался относительно подозрений австрийской полиции по поводу нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.