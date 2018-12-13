Глава СБР запретил биатлонистам ходить на допросы в Австрии

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев намерен прилететь в Австрию 15 декабря вместе с юристами из-за обвинений полиции страны в адрес российских биатлонистов, сообщает «360».

Глава организации подчеркнул, что дал установку спортсменам не ходить на допросы.

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«Теоретически беседы могут быть, но мы дали команду ни на какие допросы не ездить 13 декабря, только с представителями посольства и адвокатами. Адвокат приедет завтра, представитель посольства на месте. Зачем им без адвоката ехать, какой смысл? Спортсменам нужен человек с языками и который понимает все тонкости законодательства Австрии. Надо уж ехать, чтобы с толком рассказать», — отметил Драчев.

12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что российским биатлонистам не запрещается покидать Австрию.