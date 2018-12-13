Сборная России завоевала бронзу в эстафете на ЧМ по плаванию
Сборная России заняла третье место в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, сообщает ТАСС.
Климент Колесников, Олег Костин, Мария Каменева и Розалия Насретдинова преодолели дистанцию с результатом одна минута 37,33 секунды.
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Колесников стал третьим на дистанции 100 м на спине.
Золото завоевала национальная команда США, установив мировой рекорд (1.36,40). Серебро принадлежит Нидерландам (1.37,05).
Соревнование проходит в китайском Ханчжоу и завершится 16 декабря.
Ранее глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал второе место мужской сборной России в эстафете 4х100 метров вольным стилем.