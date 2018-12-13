Посол России в Австрии высказался об обвинениях в адрес российских биатлонистов

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Посол России в Австрии Дмитрий Люблинский заявил, что посольство не получало официальных запросов по обвинениям австрийской полиции в адрес российских биатлонистов.

«Посольство России в Австрии каких-либо официальных обращений или запросов по данной ситуации не получало. Судя по доступной на данный момент информации, австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону, находящуюся в Хохфильцене в рамках подготовки к предстоящим соревнованиям, о ведущемся расследовании в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону», — цитирует Люблинского ТАСС.

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Посол отметил, что у австрийской полиции будет в срочном порядке запрошена официальная информация по данной ситуации.

«Болеем за наших ребят», — добавил Люблинский.

12 декабря сотрудники правоохранительных органов нагрянули в отель, в котором располагались члены сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира. Обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года были предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также тренеру Александру Касперовичу.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря.