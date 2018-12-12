ЦСКА разгромил «Реал» в Лиге чемпионов
ЦСКА в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил мадридский «Реал» со счетом 3:0, сообщает «Советский спорт».
Армейский клуб вышел вперед усилиями нападающего Федора Чалова на 37-й минуте встречи. А уже через шесть минут удвоил преимущество армейцев Георгий Щенников.
Третий гол московский клуб забил на 73-й минуте матча: отличился Арнор Сигурдссон.
Пока неизвестно, позволит ли эта победа армейцам выйти в плей-офф Лиги Европы. Для того, чтобы пробиться в еврокубковую весну, армейцам необходимо, чтобы «Виктория» потеряла очки в матче с «Ромой». Но чехи пока обыгрывают итальянцев со счетом 2:1.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Футбол. Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
«Реал» (Мадрид, Испания) — ЦСКА (Москва, Россия) — 0:3
Голы: 0:1 — Чалов, 37; 0:2 — Щенников, 43; 0:3 — Сигурдссон, 73.