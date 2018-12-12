Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО «Бутырка», передает ТАСС.

Защитник отметил, что из-за недавней операции форварда сине-бело-голубых на коленном суставе и ахилловом сухожилии спортсмену необходимы тренировки.

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«Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли», — заявил Ромашов.

Он также считает, что игрок петербургского клуба может стать калекой из-за того, что у всех футболистов из-за спортивных нагрузок по-другому работает сердце.

Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей с октября 2018 года.

Ранее заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева поделилась информацией об аресте футболистов.