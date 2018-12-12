Назван капитан сборной России по хоккею на Кубок Первого канала
Нападающий петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на второй этапе Евротура — Кубок Первого канала, сообщает ТАСС.
О назначении форварда лидером объявил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.
Игрок петербургского клубы был капитаном на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.
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«Кетов остается капитаном, ассистенты — Андронов, Плотников, Нестеров», — рассказал наставник.
Российской команде предстоит матч против Швеции 13 декабря, Чехии — 15-го декабря и Финляндии — 16-го декабря.
Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).