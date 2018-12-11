«Локомотив» проиграл «Шальке» и завершил выступление в еврокубках
Московский «Локомотив» проиграл гельзенкирхенскому «Шальке-04» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Алессандро Шепф.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» набрал три очка и занял последнее место в Группе D. Таким образом, московский клуб не смог выйти в 1/16 финала Лиги Европы и завершил участие в еврокубках.
Футбол. Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
«Шальке-04» (Гельзенкирхен, Германия) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 1:0
Голы: 1:0 — Шепф, 90+1.