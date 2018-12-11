Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в новом клипе

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Группа Serebro выпустила клип на песню «Пятница», в котором спародировала нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

По сюжету, футболисты в форме сборной России сидят в ресторане и замечают чиновника Дениса Пака, сидящего рядом. Кокорин и Мамаев обращают на него внимание, но затем к ним подсаживаются участницы группы. В итоге для персонажей клипа все заканчивается благополучно.

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Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.