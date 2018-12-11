Голкипер скончался после полученной в матче травмы в возрасте 14 лет

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Вратарь «Бедгроув Дайнамос» Лука Кампанаро скончался в возрасте 14 лет после полученной во время игры травмы, сообщает «Советский спорт».

Во встрече юниорской лиги в западном Лондоне с «Харевилд Юнайтед» Кампанаро столкнулся с игроком соперника. В результате голкипера с серьезной травмой головы на вертолете доставили в Королевскую лондонскую больницу. Врачам не удалось спасти ребенка. 10 декабря Кампанаро скончался.

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Отец погибшего вратаря заявил, что не винит в трагедии футболиста, в столкновении с которым сын получил смертельную травму.

Ранее сообщалось, что в Перми во время матча скончался 44-летний хоккеист.