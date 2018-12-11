Известный российский баскетболист взял паузу в карьере

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Двукратный чемпион Евролиги, чемпион Европы, призер Олимпийских игр-2012 Виктор Хряпа рассказал о планах на дальнейшую карьеру, сообщают «Известия».

По словам 36-летнего спортсмена, сейчас он взял паузу.

В данный момент я наслаждаюсь жизнью. Всю нехватку профессионального баскетбола компенсирую занятиями с сыном. Он тренируется пять раз в неделю, и я всегда нахожусь рядом, что-то подсказываю ему, советую, как лучше сыграть в той или иной ситуации. Поэтому баскетбол из моей жизни никуда не ушел, он «помолодел» и стал опять перспективным. Продолжение карьеры? Скажем так: я взял паузу. У меня есть агенты Обрад Фимич и Вадим Михалевский — они продолжают работу по моему трудоустройству», — сказал Хряпа.

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За годы в баскетболе Хряпа выступал за энгельский «Химик», саратовский «Автодор», московский ЦСКА, американские «Портленд» и «Чикаго».

Ранее сообщалось, что чемпион НБА не верит в высадку американцев на Луне.