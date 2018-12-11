Хавбек «Локомотива» заявил о намерении клуба попасть в Лигу Европы

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Полузащитник московского «Локомотива» Мачей Рыбус прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Шальке-04», передают «Известия».

Игрок «железнодорожников» отметил, что команда будет бороться за третье место в группе и выход в Лигу Европы.

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«Знаем, что «Шальке» в прошедшие выходные проиграли в дерби. Наверняка, они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от «Боруссии». Но и мы будем настроены запредельно. Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны», — заявил Рыбус.

Встреча состоится 11 декабря в 22.55 по московскому времени.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился ожиданиями от матча с украинским «Шахтером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.