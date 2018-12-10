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Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников признался, что не общается с российской теннисисткой Марией Шараповой.

Кроме того, Кафельников не считает Шарапову россиянкой из-за долгой жизни спортсменки в США.

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«Мы никак не общаемся, вообще никак. Общались до этого, но история дошла до банального. Мой отец очень хорошо общался с отцом Шараповой еще до того времени, когда она уехала. Ему было очень важно получить от нее грамоту, бумагу с текстом о том, что когда ей было четыре-пять лет, он ей помогал. Она банально отказала в этом. Меня это просто взбесило. Я сам ей ракетки давал, в теннис с ней играл до того момента, когда она уехала. Мы нормально общались. Но после такого момента, который произошел буквально лет пять-шесть назад, меня как переклинило. Все прекрасно понимают, что она не россиянка. У человека уже столько лет американский паспорт, она живет в Америке и мыслит по-американски», — сказал Кафельников в видео-интервью Павлу Лысенкову и Дарье Мироновой.

При этом Кафельников сообщил, что у него самого была звездная болезнь.

Ранее Кафельников перевел деньги напавшему на Глушакова фанату.