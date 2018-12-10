Усманов готов поддерживать фехтование всю свою жизнь

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Российский предприниматель Алишер Усманов, возглавляющий Международную федерацию фехтования (FIE), прокомментировал изменения правил в этом виде спорта, сообщает ТАСС.

Также бизнесмен подчеркнул, что будет поддерживать фехтование всю свою жизнь.

«На конгресс FIE обсуждали изменения в регламенте, связанные с устранением практики пассивного боя фехтовальщиков. Это неправильно, когда два спортсмена в масках не показывают зрелищного боя, медленно двигаются. Это тяжелый для восприятия бой. Зритель, как в зале, так и перед телеэкранами, должен чувствовать напряжение, остроту борьбы. Фехтование должно быть зрелищным и динамичным. В 2018 году мы выделили национальным федерациям около 600 тыс. швейцарских франков. На сегодняшний день спонсоры у фехтования есть только в Италии, России, США и Франции. Что касается моих личных вложений, то фехтование заслуживает такого внимания. Да, я спонсор, и пока я жив — я буду поддерживать фехтование», — заявил Усманов.

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Усманов возглавляет FIE с ноября 2016 года.

Ранее сообщалось, что другой олимпийский вид спорта ждут серьезные изменения в правилах.