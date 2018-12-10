«Уфа» объявила о назначении нового главного тренера

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«Ростова» Дмитрий Кириченко назначен на пост главного тренера футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа», сообщает «Советский спорт».

Специалист с ноября исполнял обязанности главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба уфимцев, контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезоне-2019/20.

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С 2014 по 2017 года Кириченко трудился в тренерском штабе «Ростова». Будучи игроком, он выступал за ростовский «Ростсельмаш», московский ЦСКА, «Москву», раменский «Сатурн» и саранскую «Мордовию». На его счету 129 голов в 377 матчах в чемпионате России.

Кириченко стал 11-м главным тренером в истории «Уфы». Ранее этот пост занимали известные в прошлом футболисты Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов и Сергей Семак.

Ранее вратарь сборной России поделился мнением о ситуации в «Спартаке».