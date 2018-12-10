Россиянка Ильченко стала третьей в спринтерской гонке на Кубке Альп

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Российская биатлонистка Кристина Ильченко завоевала бронзу в спринтерской гонке на Кубке Альп, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка допустила одну ошибку на огневых рубежах и уступила победительнице Эмме Лундер из Канады более 28 секунд. Второй пришла украинка Дарья Блашко, преодолевшая дистанцию на 15 секунд быстрее, чем Ильченко.

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Кубок Альп. Обертиллах. Австрия. Спринт. Женщины

1. Эмма Лундер (Канада) – 21.13,0 (0+0)

2. Дарья Блашко (Украина) – 13,0 (0+0)

3. Кристина Ильченко (Россия) – 28,2 (0+1)

4. Магдалена Гвиздонь (Польша) – 58,9 (0+2)

5. Анна Мака (Польша) – 1.02,9 (0+0)

6. Стефани Шерер (Германия) – 1.03,8 (0+0)

Ранее российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.