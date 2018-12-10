«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес

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«Ривер Плейт» завоевал Кубок Либертадорес, одолев «Боку Хуниорс» в финальном матче турнира, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:1, предыдущая — ничьей (2:2).

В конце первого тайма игрок «Боки» Дарио Бенедетто открыл счет. Футболист «Ривера» Лукас Пратто нанес ответный удар по воротам соперников, а полузащитник команды Хуан Кинтеро уже в дополнительное время принес победу клубу. На 123-й минуте Гонсало Мартинес исполнил последний гол в игре.

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Напомним, что ответный матч проходила в Мадриде, так как фанаты «Ривера» напали на автобус с игроками и тренерским составом «Боки» и сорвали встречу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Либертадорес. Финал. Второй матч

«Ривер Плейт» (Аргентина) — «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Бенедетто, 44; 1:1 — Пратто, 68; 2:1 — Кинтеро, 109; 3:1 — Мартинес, 120+3.