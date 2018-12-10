Россиянин Попов выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам
Российский гроссмейстер Валерий Попов победил в чемпионате Европы по быстрым шахматам (рапид), сообщает ТАСС.
Спортсмен выиграл среди более 400 шахматистов, набрав 10,5 очков.
Вторым стал еще один россиянин Андрей Есипенко, третьим — турок Вахап Шанал. На их счету также 10,5 очков, но они уступили Попову по дополнительным показателям.
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Соревнования проходило в македонском Скопье.
Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал победу норвежца Магнуса Карлсена над американцем Фабиано Каруаной в матче за звание чемпиона мира.