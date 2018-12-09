Бердыев считает Семака лучшим молодым тренером России
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы в гостевом матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги над «Зенитом» (2:1) назвал главного тренера петербургского клуба Сергея Семака лучшим молодым тренером России, передает «Чемпионат».
«Сергей Семак является достаточно сильным тренером. Лучший из молодых, которые есть в России. Как я и говорил перед началом сезоном, «Зенит» будет чемпионом с отрывом», — сказал Бердыев.
«Зенит» проиграл второй матч подряд в чемпионате России. До этого питерцы уступили тульскому «Арсеналу» (2:4).
«Зенит» после 17 туров возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Краснодар» идет вторым, уступая питерцам только один балл.
«Рубин» Бердыева поднялся на шестое место, набрав 25 очков.
Матч «Зенит» — «Рубин» стал последним в чемпионате России перед зимней паузой. РПЛ возобновится в марте следующего года.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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