Два россиянина стали призерами этапа Кубка мира по конькобежному спорту

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Российские конькобежцы Александр Румянцев и Данила Семериков попали на пьедестал почета по итогам гонки на 10 000 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Томашове (Польша). Победителем соревнований стал голландец Марсель Боскер, сообщает «Советский спорт».

Еще один россиянин Сергей Трофимов завершил гонку с личным рекордом, заняв 10-е место, Руслан Захаров стал 11-м.

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В зачете Кубка мира на этой дистанции лидирует Румянцев, опережая Боскера на 7 очков. Семериков – шестой.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Третий этап. Томашов, Польша

Мужчины. 10 000 м

1. Марсель Боскер (Нидерланды) – 13.25,275.

2. Александр Румянцев (Россия) – 13.26,763.

3. Данила Семериков (Россия) – 13.28,712…

10. Сергей Трофимов (Россия) – 13.46,103.

11. Руслан Захаров (Россия) – 13.48,306.

Ранее стало известно, что сборная России завоевала две медали на этапе Кубка мира в Польше.