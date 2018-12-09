Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира

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Мужская сборная России-1 заняла второе место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене (Норвегия) в эстафете 4х7,5 км, сообщает «Советский спорт». В соревнованиях приняли участие две российские команды.

Первое и третье места оставили за собой норвежские лыжники.

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Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостолен, Норвегия

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км.



1. Норвегия-1 (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рете, Финн Хоген Крог) — 1:10.38,9

2. Россия-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) +0,7

3. Норвегия-2 (Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холунд, Магне Хага, Симен Хегстад Крюгер) +53,4

4. Швейцария (Ливио Билер, Дарио Колонья, Тони Ливерс, Роман Фургер) +2.09,2

5. Франция-1 (Жан-Марк Гайяр, Адриен Бакшайдер, Клеман Парисс, Рено Же) +2.09,6...

9. Россия-2 (Илья Семиков, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин) +2.13,1

Ранее Александр Большунов завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 километров на Кубке мира.