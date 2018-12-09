Вторая сборная России выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира
Вторая сборная России по лыжным гонкам стала второй в женской эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене, сообщает «Советский спорт».
Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Елена Соболева уступили норвежской сборной 34,3 секунды. Первая сборная России, за которую бежали Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская, финишировала четвертой.
Кубок мира. 3-й этап. Бейтостолен (Норвегия)
Женщины. Эстафета 4×5 км
1. Норвегия-1 (Хейди Венг, Терезе Йохауг, Рагниль Хага, Ингвильд Флугстад Эстберг) – 57.23,6.
2. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) — + 37,3.
3. Финляндия-1 (Юханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Риита-Лииса Ропонен, Эвелийна Пийппо) — + 37,8.
4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) — + 40,9
Следующий этап Кубка мира пройдет в швейцарском Давосе.
Ранее российская скелетонистка победила с рекордом на этапе Кубка мира.