Овечкин признан второй звездой матча НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон»

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«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу, благодаря чему набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой матча. Благодаря этой игре в активе хоккеиста стало 36 (22+14) очков в 29 встречах регулярного чемпионата.

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Первой звездой стал голкипер столичного клуба Брейден Холтби, отразивший все 28 ударов по воротам, третьей — нападающий «Вашингтона» Трэвис Бойд, заработавший 2 (1+1) очка за матч.

Ранее российский форвард Никита Щербак забросил шайбу в ворота «Вегас Голден Найт» в дебютном матче за «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.