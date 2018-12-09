Российские керлингистки одержали победу над США на этапе Кубка мира

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Женская сборная России одержала победу над США в матче кругового турнира на втором этапе Кубка мира по керлингу, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась счетом 9:4.

Таким образом, Алена Ковалева, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова и Екатерина Кузьмина привели российскую национальную команду к победе впервые после чеытрех поряжений.

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Теперь российским керлингисткам предстоит матч с Кореей.

Соревнование проходит в американской Омахе.

Ранее россиянин Павел Кулижников выиграл золото на дистанции 500 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском Томашове.