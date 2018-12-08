Дубль Зе Луиша помог «Спартаку» разгромить «Анжи»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/12034573/RIAN_5657817.HR-pic905-895x505-98023.jpg">

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над махачкалинским «Анжи» в матче 17-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Дагестана, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Зе Луиш, также отличился Луис Адриано.

Реклама

На 54-й минуте Роланд Гиголаев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» набрал 28 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Анжи» (15 очков) располагается на 15-й строчке.

Команды РПЛ уходят на зимний перерыв. Весенняя часть чемпионата России стартует 3 марта.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Спартак» (Москва) — 0:3

Голы: 0:1 — Зе Луиш, 45+1 (пенальти); 0:2 — Адриано, 55 (пенальти); 0:3 — Зе Луиш, 84.

Удаления: Гиголаев, 54 — нет.