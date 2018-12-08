Конькобежец Кулижников взял третье золото на этапе Кубка мира в Польше

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Россиянин Павел Кулижников выиграл золото на дистанции 500 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском Томашове, сообщает ТАСС.

Спортсмен пришел к финишу с результатом 34,672 секунды. Вторым стал японец Тацуя Шинама (34,876), третьим — его соотечественник Юма Мураками (34,953).

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Россиянин Руслан Мурашов показал восьмой результат (35,343), а Виктор Муштаков — 13-й (35,394).

Для Кулижникова это третья победа на этапе в Польше.

Конькобежный спорт. Кубок мира. 3-й этап. Томашов (Польша)

Мужчины. 500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 34,672

2. Тацуя Шинама (Япония) — 34,876

3. Юма Мураками (Япония) — 34,953...

8. Руслан Мурашов (Россия) — 35,343…

13. Виктор Муштаков (Россия) — 35,394