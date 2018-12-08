Конькобежец Кулижников взял третье золото на этапе Кубка мира в Польше
Россиянин Павел Кулижников выиграл золото на дистанции 500 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском Томашове, сообщает ТАСС.
Спортсмен пришел к финишу с результатом 34,672 секунды. Вторым стал японец Тацуя Шинама (34,876), третьим — его соотечественник Юма Мураками (34,953).
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Россиянин Руслан Мурашов показал восьмой результат (35,343), а Виктор Муштаков — 13-й (35,394).
Для Кулижникова это третья победа на этапе в Польше.
Конькобежный спорт. Кубок мира. 3-й этап. Томашов (Польша)
Мужчины. 500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 34,672
2. Тацуя Шинама (Япония) — 34,876
3. Юма Мураками (Япония) — 34,953...
8. Руслан Мурашов (Россия) — 35,343…
13. Виктор Муштаков (Россия) — 35,394