Игрок ЦСКА недоволен проведенным в клубе периодом

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Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своем состоянии после матча 17-го тура чемпионата России против красноярского «Енисея».

«Как играется в мороз? Я уже привык у этой температуре. Я привык к климату. В Англии примерно похоже. К требованиям тренера тоже привык», — цитирует Эрнандеса Sport24.

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Также футболист рассказал о своей спортивной форме. Нападающий на выходил на поле с 3 ноября.

«Несмотря на то, что я надолго выпадал из игрового ритма, чувствую себя хорошо. Я полностью восстановился. Если выбор в Мадриде падет на меня, я готов сыграть», — сказал Эрнандес.

Уругваец также ответил на вопрос о своем будущем в ЦСКА.

«Мое будущее в ЦСКА? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Я счастлив здесь, выкладываюсь полностью, тренируюсь. А решение пускай принимает руководство.

Я недоволен тем, как провел этот период. Я слишком много пропустил из-за травм. Но я хочу остаться в команде и показать все, на что способен, раскрыть весь свой талант. В ЦСКА чувствую себя как дома», — добавил Эрнандес.

Встреча между ЦСКА и «Енисеем», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.