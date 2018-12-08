Конькобежец Юсков победил на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
Россиянин Денис Юсков выиграл золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове, сообщает ТАСС.
Спортсмен прошел дистанцию за 1 минуту 46,783 секунды. Вторым стал японец Сэйтаро Итинохэ (отставание 0,59 секунды), третьим — южнокореец Мин Сук Ким (+1,06).
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Россиянин Сергей Трофимов занял десятое место (+2,39).
Конькобежный спорт. Кубок мира. 3-й этап. Томашов (Польша )
Мужчины. 1500 м
1. Денис Юсков (Россия) — 1.46,783
2. Сэйтаро Итинохэ (Япония) — +0,59
3. Мин Сук Ким (Южная Корея) — +1,06...
10. Сергей Трофимов (Россия) — +2,39.