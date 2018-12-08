Россиянка заняла второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку

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Россиянка Екатерина Ефременкова выиграла серебро на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в казахстанской Алма-Ате, сообщает «Советский спорт».

Россиянка проиграла 0,18 секунды кореянке Чжеон Хи Ким. Китаянка Ли Цзиню взяла бронзу. Россиянка Екатерина Константинова оказалась второй в утешительном финале.

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Кубок мира. 3-й этап. Алма-Ата (Казахстан)

Женщины. 1500 м

1. Чжеон Хи Ким (Южная Корея) — 2.25,280

2. Екатерина Ефременкова (Россия) — 2.25,460

3. Ли Цзиню (Китай) — 2.25,571…

9. Екатерина Константинова (Россия) — 2.33,074…

22. Ангелина Тарасова (Россия).

Ефременкова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира на этой дистанции.

Ранее россиянин выиграл этап Кубка мира в Латвии.