Россиянка заняла второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку
Россиянка Екатерина Ефременкова выиграла серебро на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в казахстанской Алма-Ате, сообщает «Советский спорт».
Россиянка проиграла 0,18 секунды кореянке Чжеон Хи Ким. Китаянка Ли Цзиню взяла бронзу. Россиянка Екатерина Константинова оказалась второй в утешительном финале.
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Кубок мира. 3-й этап. Алма-Ата (Казахстан)
Женщины. 1500 м
1. Чжеон Хи Ким (Южная Корея) — 2.25,280
2. Екатерина Ефременкова (Россия) — 2.25,460
3. Ли Цзиню (Китай) — 2.25,571…
9. Екатерина Константинова (Россия) — 2.33,074…
22. Ангелина Тарасова (Россия).
Ефременкова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира на этой дистанции.