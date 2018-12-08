Российская лыжница стала пятой на этапе Кубка мира
Россиянка Анастасия Седова заняла пятое место в женской гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в норвежском Бейстостолене, сообщает «Советский спорт».
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Серебро у шведки Шарлотт Каллы. Третьей стала еще одна норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.
Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостолен (Норвегия)
Женщины. 15 км, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37.33,9
2. Шарлотт Калла (Швеция) — + 1.05,9
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — + 1.06,1…
5. Анастасия Седова (Россия) — + 1.23,8…
7. Наталья Непряева (Россия) — + 1.27,9…
18. Юлия Белорукова (Россия) — + 2.40,0
19. Анна Нечаевская (Россия) — + 2.44,9
20. Мария Истомина (Россия) — + 2.50,8
Сборная России занимает третье место в зачете Кубка наций.
Ранее российский саночник стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде.