Российская лыжница стала пятой на этапе Кубка мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/11634511/RIAN_3268639.HR.ru-pic905-895x505-39378.jpg">

Россиянка Анастасия Седова заняла пятое место в женской гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в норвежском Бейстостолене, сообщает «Советский спорт».

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Серебро у шведки Шарлотт Каллы. Третьей стала еще одна норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Реклама

Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостолен (Норвегия)

Женщины. 15 км, свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37.33,9

2. Шарлотт Калла (Швеция) — + 1.05,9

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — + 1.06,1…

5. Анастасия Седова (Россия) — + 1.23,8…

7. Наталья Непряева (Россия) — + 1.27,9…

18. Юлия Белорукова (Россия) — + 2.40,0

19. Анна Нечаевская (Россия) — + 2.44,9

20. Мария Истомина (Россия) — + 2.50,8

Сборная России занимает третье место в зачете Кубка наций.

Ранее российский саночник стал вторым на этапе Кубка мира в Канаде.