Домашний стадион «Зенита» сменил название
Домашняя арена петербургского «Зенита» сменила название, сообщает ТАСС.
Теперь стадион называется «Газпром-Арена». Предыдущее название «Санкт-Петербург» будет использоваться на международных матчах.
«Наш клуб и «Газпром» продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий — создание рекреационных зон отдыха вблизи арены», — сообщил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
Открытие 68-тысячного стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга состоялось 22 апреля 2017 года. Тогда в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0. После этого на арене проходили матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу — 2018.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может купить «венгерского Пола Скоулза».