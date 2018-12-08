Российский фигурист занял последнее место в финале Гран-при
Американец Нэйтан Чен выиграл финальный этап Гран-при, проходящий в канадском Ванкувере, сообщает «Советский спорт».
Он набрал 282,42 балла по сумме двух программ, опередив на 7,32 балла японца Сома Уно. Бронза у корейца Ча Чун Хвана (263,49), россиянин Сергей Воронов стал последним (226,44).
Гран-при. Финал. Ванкувер (Канада)
Мужчины. Произвольная программа
1. Нэйтан Чен (США) — 189,43
2. Сома Уно (Япония) — 183,43
3. Ча Чун Хван (Корея) — 174,42
4. Михал Бржезина (Чехия) — 166,05
5. Киган Мессинг (Канада) — 156,49
6. Сергей Воронов (Россия) — 143,48
Итоговое положение
1. Чен — 282,42
2. Уно — 275,10
3. Хван — 263,49
4. Бржезина — 255,26
5. Мессинг — 236,05
6. Воронов — 226,44
«Газета.ру» провела онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов занимают третье место после короткой программы.