Российский фигурист занял последнее место в финале Гран-при

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Американец Нэйтан Чен выиграл финальный этап Гран-при, проходящий в канадском Ванкувере, сообщает «Советский спорт».

Он набрал 282,42 балла по сумме двух программ, опередив на 7,32 балла японца Сома Уно. Бронза у корейца Ча Чун Хвана (263,49), россиянин Сергей Воронов стал последним (226,44).

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Гран-при. Финал. Ванкувер (Канада)

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) — 189,43

2. Сома Уно (Япония) — 183,43

3. Ча Чун Хван (Корея) — 174,42

4. Михал Бржезина (Чехия) — 166,05

5. Киган Мессинг (Канада) — 156,49

6. Сергей Воронов (Россия) — 143,48

Итоговое положение

1. Чен — 282,42

2. Уно — 275,10

3. Хван — 263,49

4. Бржезина — 255,26

5. Мессинг — 236,05

6. Воронов — 226,44

«Газета.ру» провела онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов занимают третье место после короткой программы.