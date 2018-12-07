Игрок НХЛ Панарин ответил оскорбившему российских женщин американцу

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Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал оскорбления нескольких бывших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в адрес российских женщин.

Ранее бывший нападающий омского «Авангарда» канадец Тедди Перселл, экс-защитник «Сочи» американец Райан Уитни и экс-защитник новокузнецкого «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» Брент Сопел негативно высказывались о жизни в России. В частности, Уитни заявил, что девушка в стране «либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод».

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«А что обсуждать девушек? Это отражает интеллект этих хоккеистов. Они не понимают, что женская красота — это дело вкуса. Сто лет назад всем нравились полненькие. Посмотрите картины классиков. Как можно так оскорблять людей, тем более в другой стране?

Я тоже в 18 лет мог всякую хрень нести. Но вот Бренту Сопелу уже 41. А он болтает на уровне 15-летнего подростка. Я увидел Сопела однажды. Мне о нем сказали, что он Кубок Стэнли однажды выиграл. Но смотрел на него в КХЛ и был в шоке. Он не понимал, где шайба находится на площадке. А обсуждает наших пацанов, что они пиво дуют.

Пургу нагнал, девушек оскорбил. Если это не шутка, то очень некрасиво. Сопел по любому неправ», — сказал Панарин в интервью журналисту Павлу Лысенкову на YouTube-канале.

Ранее Панарин назвал «колхозниками» обвиняющих Евгению Медведеву в предательстве фанатов фигурного катания.