Кулижников взял второе золото на третьем этапе Кубка мира

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Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове, сообщает ТАСС.

Спортсмен показал результат 1 минута 09,238 секунды. Вторым стал голландец Кай Фербай (1.09,921), третьим — норвежец Хавард Лорентцен (1.10,076).

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Денис Юсков расположился на пятой позиции (1.10,509), Виктор Муштаков занял восьмое место (1.10,947), Виктор Лобас стал 12-м (1.11,263).

Ранее сообщалось, что Кулижников взял золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира.

Конькобежный спорт. Кубок мира. 3-й этап. Томашов (Польша)

Мужчины. 1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.09,238.

2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.09,921.

3. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 1.10,076…

5. Денис Юсков (Россия) – 1.10,509…

8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,947…

12. Виктор Лобас (Россия) – 1.11,263.