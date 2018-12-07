Кулижников взял второе золото на третьем этапе Кубка мира
Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове, сообщает ТАСС.
Спортсмен показал результат 1 минута 09,238 секунды. Вторым стал голландец Кай Фербай (1.09,921), третьим — норвежец Хавард Лорентцен (1.10,076).
Денис Юсков расположился на пятой позиции (1.10,509), Виктор Муштаков занял восьмое место (1.10,947), Виктор Лобас стал 12-м (1.11,263).
Ранее сообщалось, что Кулижников взял золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира.
Конькобежный спорт. Кубок мира. 3-й этап. Томашов (Польша)
Мужчины. 1000 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.09,238.
2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.09,921.
3. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 1.10,076…
5. Денис Юсков (Россия) – 1.10,509…
8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,947…
12. Виктор Лобас (Россия) – 1.11,263.