Нурмагомедов может встретиться с Мейуэзером в Грозном

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что бой его сына с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером может пройти в следующем году в Грозном, сообщает газета «Известия».

Американец сам связался с командой российского борца. Поединок должен пройти по правилам бокса.

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«Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но и очень серьезным инвесторам. Поединок может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая. Хабиб много спаррингует с боксерами высокого уровня и выглядит весьма прилично. Мы смотрели бой Макгрегора и Мейвезера, в котором Конор выглядел неплохо 3–4 раунда. Уверен, что Хабиб способен на большее. Как минимум, на 7–8 раундов. Стоит взять во внимание возраст Флойда, которому уже 41 год, и выносливость Хабиба», — сказал Нурмагомедов-старший.

Хабиб Нурмагомедов выиграл все 27 боев на ринге. Флойд Мейвезер одержал 50 побед из 50 возможных.

Ранее Хабиба Нурмагомедова обвинили в сексизме после совета девушкам-бойцам.