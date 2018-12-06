Откровенное видео с экс-бойцом UFC попало в сеть

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/11734261/5c6f23057a692ee2ed9db233b2ed12e0-pic905-895x505-37617.jpg">

Видео непристойного содержания с участием бывшего бойца смешанного стиля (MMA) Рэнди Кутюра выло выложено в интернет, сообщает «Советский спорт».

По информации MMA Weekly, спортсмен пока не прокомментировал данную ситуацию. Отмечается, что боец мог подвергнуться атаке хакеров. В издании отмечают, что в отличие от других подобных случаев, на видео спортсмен один.

Кутюр становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. После завершения спортивной карьеры американец начал сниматься в кино. Одной из самых известных его работ стала роль в серии фильмов «Неудержимые» с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэйтемом.