Россию могут отстранить от Игр-2020 из-за Зубкова

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Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что решение Мосгорсуда признать недействительным постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова может повлечь за собой серьезные последствия, передает «Советский спорт».

«Также, если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории России, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Играх в составе Олимпийской команды России и под государственным флагом уже в 2020 году в Токио», — говорится в заявлении ОКР.

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По итогам расследования, проведенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.

CAS частично удовлетворил апелляцию Зубкова и отменил пожизненное отстранение от Игр.

В ноябре Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении главы Федерации бобслея России золотых медалей.

Ранее сообщалось, что МОК обратился к Зубкову с требованием вернуть золото Игр в Сочи.