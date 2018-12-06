В МОК оценили апелляцию ОКР на решение Мосгорсуда по делу Зубкова
Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Олимпийского комитета России (ОКР) подать апелляцию на постановление Мосгорсуда признать главу Федерации бобслея России Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.
«ОКР обжаловал это решение в Московском городском суде. Мы считаем это наиболее подходящим решением на национальном уровне в России», — цитирует представителя МОК ТАСС.
По итогам расследования, проведенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.
CAS частично удовлетворил апелляцию Зубкова и отменил пожизненное отстранение от Игр.
В ноябре Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении главы Федерации бобслея России золотых медалей.
Ранее сообщалось, что МОК обратился к Зубкову с требованием вернуть золото Игр в Сочи.