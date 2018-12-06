В МОК оценили апелляцию ОКР на решение Мосгорсуда по делу Зубкова

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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Олимпийского комитета России (ОКР) подать апелляцию на постановление Мосгорсуда признать главу Федерации бобслея России Александра Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

«ОКР обжаловал это решение в Московском городском суде. Мы считаем это наиболее подходящим решением на национальном уровне в России», — цитирует представителя МОК ТАСС.

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По итогам расследования, проведенного комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.

CAS частично удовлетворил апелляцию Зубкова и отменил пожизненное отстранение от Игр.

В ноябре Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении главы Федерации бобслея России золотых медалей.

Ранее сообщалось, что МОК обратился к Зубкову с требованием вернуть золото Игр в Сочи.